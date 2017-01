Då kommunestyret i november i fjor hadde forslaget om ny organisering av tenestestadene i Sørvest politidistrikt på høyring, foreslo Kjetil Slettebø (t.h.) at kommunen skulle gå imot nedlegging av Bjerkreim lensmannskontor. Forslaget fekk bare Senterpartiet sine fire stemmer. Same Slettebø fekk i måndagens formannskapsmøte igjennom at kommunestyret 15. februar skal avgjera om kommunen skal klaga på politidirektøren sitt nedleggingsvedtak.