Vil ha omsorgssenter på bygdas myldreplass

– DET ER HER DET SKJER: Med fleirbrukshall, helse- og treningssenter, samfunnshus og kort veg til idrettsanlegg er dette det området i bygda kor det samlast flest folk i alle aldrar både til kvardags og fest. Derfor meiner Knut Vassbø at det vil passa svært godt å plassera også det nye omsorgssenteret her. FOTO: Sigrid Odland Paulsen