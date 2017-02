Yrkesvalgdagen handler om muligheter

VELKOMSTGJENGEN: Førsteklasseelevene på service og samferdsel er klar for Yrkesvalgdagen. De skal sørge for at utstillerne kommer til «dekket» bord. Bak fra venstre: lærer Jan Egil Bjørdal, Chris Adrian Midbrød, Viktor Vestbøstad Støle, Sunniva Egeland, Gry-Eilin Heien, Veslemøy Hove Bogstad, Helene Dversnes og Karoline Rasmussen. Framme fra venstre: Espen Boge, Glenn Ueland, Ørjan Thorsen, Glenn Erik Skibelid, Torfinn Evensen jr., Andreas Stenbakk Myklebust og Mary Listheim. FOTO: Sylvie Assersen Skadberg