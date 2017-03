Historietime  med Gudmund

FORTELLER OM FORTIDA: Hvilket budskap bringer helleristingene? Det og mye annet vil Gudmund Holmen fortelle om under kulturlunsjen på Sogndalstrand lørdag. For noen år siden ledet han an på en historisk vandring rundt om i bygda og stoppet blant annet ved helleristingsfeltet ved rutebilstasjonen (bildet). FOTO: Frøydis Bredeli