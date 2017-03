Lønnsomt med møller i nedslagsfeltet

UTBYGGINGSLEDERE: Prosjektleder Arild Fjeldahl (t.v.), byggeleder for Siemens Jon Kirkegaard og byggeleder Christian Becker var invitert til Sokndal kommunestyre for å informere om status for vindkraftutbyggingen på Tellenes og å svare på spørsmål fra politikerne. FOTO: Frøydis Bredeli