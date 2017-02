22 mill. å spare på endret plassering

ANBEFALER Å ENDRE PLASSERING: Skal det være mulig å få en ny skole på Eigerøy til 200 millioner kroner, er det helt nødvendig å bygge på dagens skoletomt, fastslår rådmannen. Politikerne tar stilling til forslaget de neste ukene. FOTO: Erling Skåtøy

Nye kalkyler viser at det er mulig å spare 22 millioner kroner på å bygge nye Eigerøy skole på dagens skoletomt. Sier politikerne ja til planen, kan løsningen bli at elevene undervises i brakker i halvannet til to år.