Aarstad tar over i Hellvik Hus

NN OG UT: Geir M. Aarstad (t.v.) har overtatt som styreleder i Hellvik Hus Gruppen etter Kåre Ingvar Helland (i midten). Harald Henriksen er daglig leder Hellvik Hus Gruppen. FOTO: Egil Mong

Han har solid bakgrunn fra byggebransjen, den nye styrelederen i Hellvik Hus Gruppen AS. Geir M. Aarstad (56) har nærmest vokst opp i bransjen og har blant annet vært toppsjef for entreprenørselskapet Skanska Norge AS.