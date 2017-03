Aker Solutions bygger på Launes

Aker Solutions skal bygge nok ei bru til sundet ved Launes. Oppdraget et verd 60-70 millioner kroner. Svein Oskar Nuland og Maren Lædre Bjørdal var svært fornøyd med det forrige oppdraget bedriften hadde for Jernbaneverket, nå Bane NOR. FOTO: Sylvie A. Skadberg