PARK PÅ GANG: Her skal det etter planen komme gangbru over til Granholmen i Lundeåne. Planteknisk utvalg har tidligere gitt klarsignal til tiltaket, men nå vurderer rådmannen innsparinger for å komme i balanse. Da kan det bli aktuelt å droppe brua. FOTO: Ingve Aalbu

Rådmannen i Eigersund leter etter tiltak for å komme i økonomisk balanse etter at det er avdekket betydelige overskridelser i elveparken. Et av forslagene hun har fått så langt, er å droppe den planlagte brua fra Nyeveien til Granholmen.