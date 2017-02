Åpner for butikk på bysida av brua

POSITIVT SVAR: Kommunestyret i Eigersund har sagt ja til at det i framtida kan bygges butikk på tomta som ligger like ved Etman Distribusjon AS i Gamle Eigerøyveien. FOTO: Sylvie Assersen Skadberg

Frank Robert Remme har langsiktige planer for ei tomt mellom tunnelen og brua på Eigerøyveien. Politikerne har åpnet for at det blant annet kan bygges matbutikk.