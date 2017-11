Bane Nor håper på

FORELØPIG UKLART: Slik kan det bli på tomten som i dag huser Circle K og Byggvell i Jernbaneveien. "Fasaden er med vilje tegnet litt uklar, siden vi fortsatt er i en tidlig fase", forklarte Nicolay Schreuder fra Bane Nor Eiendom. En promenade langs elva skal legge til rette for en "grønn opplevelse fra stasjonen til sentrum". FOTO: Juul Frost arkitekter / Bane Nor Eiendom