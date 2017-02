Begynner på fundamentene i april

Arbeidet med Svåheia vindpark i Eigersund pågår for fullt. Bertelsen & Garpestad står for veibyggingen og klargjøringen for turbinene. FOTO: Erling Svensen

Peikko Norge AS skal levere fundamentene til Svåheia vindpark i Eigersund. Espeland Forskaling AS skal stå for selve byggingen.