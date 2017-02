Bjerkreim og Vegvesenet drøfta farar og flaskehalsar

HER ELLER DER?: Bør bilane kjøra av E39 her, ved Esso-stasjonen, når dei skal mot Byrkjedal, eller er det betre at dei kjører av ved Circle K-stasjonen – for å sleppa å kjøra over Nesjane? Dette var eitt av spørsmåla Bjerkreim kommune sine representantar hadde til Vegvesenet på onsdagens møte om vegstenginga i Dirdal i sommar. FOTO: Keth Odland