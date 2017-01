Pelsdyrbøndene senkar skuldrene

Tysdagens vedtak i Stortinget inneber at Hege og Geir Brattebø får halda fram med minkproduksjonen sin på Tjørn i Bjerkreim. At kontrollrutinane knytt til dyrevelferd blir strengare, har dei ingen problem med. FOTO: Sylvie A. Skadberg

Pelsdyrbonde Hege Brattebø i Bjerkreim er svært glad for at Stortinget denne veka sa eit endeleg ja til at Noreg framleis skal ha ei pelsdyrnæring.