Brannen sløkt, Bjerkreimshallen utbrent

Alle tilgjengelige mannskap og kjøretøy er på plass,



Politiet melder på Twitter at det 08.37 kom melding om full fyr i taket på hallen. Det er ikkje behov for evakuering, men bebuarar nær hallen er, ved hjelp av SMS-varsling, bedt om å lukka vindauga. Det blir arbeidd med å tømma kommunen sitt arkiv i kjellaren.



Dalane Tidende snakka rundt klokka ni med ordførar Torbjørn Ognedal, som då var på brannstaden. Han kunne opplysa at han og andre frå kommunen hadde sett røyken fra kommunehuset og då reist opp til stadionområdet. Kommunen sine folk var på plass samtidig med dei første brannmannskapa. Røyken velta på det tidspunktet ut frå taket i austre enden av hallen.



Brannmeister Svein Oskar Wigestrand opplyser til DT at brannen har vore eksplosjonsarta. Han fortel vidare at stigebilar frå Rogaland Brann og Redning blir tatt i bruk for brannen i større grad skal kunna angripast frå høgda.



Politiet sin innsatsleiar Leif Seglem kan fortelja at politiet tilfeldigvis var i Saglandsbakken då meldinga om brannen kom. Dermed var politiet på plass ved Bjerkreimshallen i løpet av tre minutt. Då var alt det lokale brannvesenet i Bjerkreim på plass. Av omsyn til tryggleiken til både innsatspersonell og skodelystne er det manuell dirigering av trafikken forbi brannstaden på fylkesveg 503.



Legehelikopteret har vore over hallen for å sjekka tilstanden på taket og bygget. Heile taket er vekke.



På grunn av lite vind går flammar og røyk nokså rett opp i lufta. Det skal derfor ikkje vera fare for at brannen spreier seg til andre bygningar.



Bjerkreim kommune skriv på heimesida si at ingen personar må oppsøkja området ved Bjerkreimshallen. Kommunen kan òg bekrefta at ingen elevar frå Vikeså skule var i Bjerkreimshallen då brannen braut ut.



Klokka 9.43 opplyser politiet på Twitter at det ser ut til at brannen har starta i idrettshallen i bygget, som òg rommar treningssenteret Kraftverket, legesenter og fysioterapiklinikk.



Magnus Håmsø jobbar på Bevegelsesklinikken i Bjerkreimshallen. Han og kollega Helge Svandal var på jobb då brannalarmen gjekk klokka halv ni. Han var sjølv opptatt med ein pasient. I tillegg var det personar inne både på legesenteret og på Kraftverket. Håmsø gjekk ut i parkettsalen på klinikken og opna ei dør inn til idrettshallen, som då var full av røyk. Dei to terapeutane bidrog til å få alle personar ut av bygget. Kommunelege Knut Vassbø, som jobbar på legesenteret, gjekk igjennom alle rom det var mogleg å ta seg inn i for å forsikra seg om at bygget var tomt. Vassbø var den siste som forlet hallen.



Klokka 10.00 opplyser Bjerkreim kommune at brannen er under kontroll/sløkt, og at faren for giftig røyk er over.

Se bildet større FOTO: Sylvie A. Skadberg

Se bildet større FOTO: Privat