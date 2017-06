Bekymret for pælene under rådhuset

MÅ UT: Brannstasjonen må plasseres et annet sted enn i Lervige, er konklusjonen til rådmannen, som nå også har fått støtte fra politikerne. Men tåler ikke golvdekket belastningen av de nye brannbilene, risikerer Eigersund brann og redning å måtte flytte ut i løpet av kort tid. FOTO: Erling Svensen

Politikerne er enige om at Eigersund trenger ny brannstasjon og vil bruke 500.000 kroner på et forprosjekt. Det skal da tas høyde for en samlokalisering av nødetatene.