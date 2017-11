Tett På Cecilie Bruvik Kristensen: Fant roen i Fremskrittspartiet

ELENDIG DAGSENTER: Cecilie Bruvik Kristensen taler gjerne de svakes sak. Hun mener de psykisk utviklingshemmede som bruker dagsenteret, fortjener bedre enn det kommunen byr dem i dag. – Standarden på Lysgården er elendig, for å si det mildt. Det er rett og slett ikke greit. Derfor er det min drøm, og mitt mål, at vi om ikke altfor mange år skal kunne åpne et nytt dagsenter på Slettebø, sier hun. FOTO: Frøydis Bredeli