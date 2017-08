SATSER PÅ ELDREOMSORG: Øystein Langholm Hansen, fjerdekandidaten til Rogaland Ap, har en kampplass i stortingsvalget. Plassen kan, ifølge partikollegene i Eigersund, bli avgjørende for et nytt flertall. De mener dette vil få mye å si for eldreomsorgen. Her er ordfører Odd Stangeland (t.v.), Bente Gravdal, Øystein Langholm Hansen og Erik Ludvigsen samlet i kafeen på Lundeåne bo- og servicesenter. FOTO: Frøydis Bredeli