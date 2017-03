Må taue bort biler

NYTORGET: Politiet har beordret borttauing av flere biler som har stått i veien for vindmølletransporten ved inngangen til Sandakergaten i Egersund. Politiførstebetjent Ingeborg Åbrekk ber publikum ta hensyn og lese skiltene. FOTO: Frøydis Bredeli

Til tross for tydelige forbudsskilt parkerer folk midt i veien for vindmølletransporten gjennom Egersund sentrum. Det skjer stadig vekk, og er blitt et stort problem, ifølge politiet.