Eigersunder har startet band med R.E.M.-legende

Peter Buck spilte i 2013 på Egersund visefestival. Den tidligere R.E.M.-gitaristen har seinere innledet et samarbeid med eigersunderen Frode Strømstad. FOTO: Ingve Aalbu

Eigersunderen Frode Strømstad, kjent fra I Was A King, har slått seg sammen med Peter Buck fra R.E.M. og Scott McCaughey fra The Minus 5 og startet gruppa The No Ones.