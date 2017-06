Får 100.000 kroner i kulturstipend

Frode Strømstad (t.h.) er tildelt fylkeskommunens kulturstipend. Pengene skal blant annet brukes på plateinnspilling med disse karene, The No Ones. Fra venstre: Peter Buck, Arne Kjelsrud Mathisen og Scott McCaughey. FOTO: Adam Selzer

Frode Strømstad er tildelt Rogaland fylkeskommunes kulturstipend for 2017. Pengene skal han bruke til å skrive nye låter, blant annet for The No Ones.