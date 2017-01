Forskere vil studere Jøssingfjord

Dette er et av bildene Erling Svensen tok i Jøssingfjord i fjor, og som er noe av grunnlaget for at havforskerne nå vil studere tilstanden i fjorden. FOTO: Erling Svensen

Havforskningsinstituttet planlegger et tokt til Jøssingfjord for å studere tilstanden i fjorden og for å høste lærdom som kan brukes i andre fjorder hvor der åpnet for utslipp fra gruveindustrien.