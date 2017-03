Fredar sjøauren i Bjerkreimselva

I april i fjor monterte Skandinavisk naturovervåking AS utstyr for fisketeljing i dei to fisketrappene i Fotlandsfossen. All fisk som gjekk opp i Bjerkreimselva i fjor, blei filma og talt. For første gong i historia har Bjerkreim elveeigarlag dermed fått påliteleg informasjon om oppgangen og bestanden av laks og sjøaure i Bjerkreimsvassdraget. Det viser seg at sjøaurebestanden er så liten at han nå må fredast. FOTO: Skandinavisk naturovervåking AS