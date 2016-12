Fylkesmannen har klaga på vedtak

Stangeland Maskin AS starta i midten av november opp arbeidet med å byggja den fem kilometer lange vegen frå Eikeland inn til tomta der Bjerkreim transformatorstasjon skal byggjast i vindparken. Miljø-, transport- og anleggsplanen for denne tilkomstvegen blei derfor først godkjent av NVE. Nå har NVE også godkjent MTA-planen for resten av vindparken, men denne har Fylkesmannen klaga på. FOTO: Stangeland Maskin AS