TRAFIKKSIKKERHET: Fylkestinget er enig i at fylkesvei 51 ikke er trafikksikker nok, men finner ikke rom for gang- og sykkelvei på strekningen. I stedet satses det på veilys og mindre utbedringer. I tillegg blir det en ny runde om gjennomkjøring forbudt for tungtransporten. FOTO: Erling Svensen