Hålå-planar rettens midtpunkt i fire dagar

Eiger FK og Globe Group møtest denne veka i Dalane tingrett etter at prosjektet Midtpunkt Eigerøy kollapsa for godt og vel tre år sidan. Dåverande dagleg leiar i Globe Group Einar Rune Vinningland sit ved enden av bordet til venstre. Ved sida av han sit styreleiar Arnt Fahlstrøm. Globe Group sin advokat, Arne Oftedal, er skjult bak Vinningland. Eiger FK er representert ved styreleiar Kjell Garpestad jr (t.h.) og advokat Per Bergstad. FOTO: Erling Svensen