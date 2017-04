Hallen på Lagård har fått nytt navn

Espeland AS har sikret seg navnet på den nye flerbrukshallen som er under bygging på Lagård. — Den største enkeltavtalen vi noen gang har inngått, sier styrelederen Øyvind Espeland (t. v.), her sammen med Mona Tengsareid Espeland, som er styremedlem i samme selskap, og EIK fotballs daglige leder Kenneth Andersen. Til høyre daglig leder Andreas Monge i Espeland AS. FOTO: Ingve Aalbu