Heidra seint, men dobbelt godt

Kåre Marton Pettersen mottok fredag to medaljar for innsatsen sin i Tysklandsbrigaden. Kaptein Robert Myklebust frå Heimevernet stod for overrekkinga. Også varaordførar Leif Erik Egaas var til stades på 2 Vest på Lagård fredag. Han overrekte blomar frå Eigersund kommune. FOTO: Keth Odland

Over 66 år etter at han var ferdig med tenesta si, blei Kåre Marton Pettersen heidra for innsatsen sin i Tysklandsbrigaden. Fredag mottok han to medaljar.