Ja til t-kryss på Eigestad

Det har lenge vært stilstand på næringsområdet på Eigestad i påvente av en avklaring når det gjelder avkjørselen fra E39. FOTO: Keth Odland

Samferdselsdepartementet sier ja til at det kan bygges et midlertidig t-kryss på E39 på Eigestad. Det åpner for utbygging av et stort næringsområde som har stått på vent i flere år.