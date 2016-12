Jærbanen er stengt - orkan ved Eigerøy fyr

- Det er orkan ved Eigerøy fyr, sier statsmeteorolog Jon Smits til DT klokka 19.10.

En gjennomsnittsmåling mellom klokka 17.00 og 18.00 viste en vindstyrke på 33,5 meter i sekundet, mens vindkast den påfølgende timen ble målt til inntil 44 meter i sekundet.

Tross den sterke vinden er det ikke meldt om skade.

- Det har ikke kommet noen meldinger til oss som er relatert til uværet, opplyser politivakten i Dalane klokka 19.00.

Her er meldingen som klokka 17.15 lå på NSB sin nettside:

"Moi-Klepp: Redusert sportilgang. Årsak: Problemer med signalanlegget. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi organiserer busstransport på den innstilte strekningen. Første buss vil være på Egersund ca. kl. 17:00 og på Klepp ca. kl. 17:15"

Vakthavende ved Dalane energi opplyser at strømledningen til et hus på Midbrød blåste ned tidlig mandag ettermiddag. Skaden er nå utbedret.

Klokka 19.00 arbeides det med å få tilbake strømmen til et hus på Skjelbred.

DT har fått tips om at beboere på Håland skal være uten strøm, men dette er ukjent for elverkets vakthavende.

Beredskapsledelsen i Dalane energi og montører er i beredskap dersom noe skulle inntreffe.

Eivind Stangeland i Statens vegvesen sier at det så langt ikke har vært noen hendelser på veiene i Dalane som følge av uværet. Mannskaper er i beredskap. Det er spesielt trevelt man frykter.

Ifølge værmeldingene skal uværet være på det mest intense mandag ettermiddag og kveld. Da er det meldt sterk storm med en vindstyrke på 29 meter i sekundet på Eigerøy fyr. I Egersund er det meldt sterk kuling med vindstyrke 19 meter i sekundet.

I varselet for Vestlandet sør for Stad opplyses det at det i løpet av 36 timer kan bli mellom 70 og 100 millimeter med nedbør. Varselet for Dalane er ikke i nærheten av så store nedbørsmengder. Det kan tyde på at uværet vil ramme hardere lenger nord.

Folk anmodes likevel om å sikre løse gjenstander og se til at båter ligger godt fortøyd.

Her er det siste oppdaterte værvarselet for Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane:

I ettermiddag, mandag, økning til vestlig full og periodevis sterk storm, tidlig i kveld dreiende nordvest. Det ventes vindkast på 35-45 m/s inn over land. Seint i kveld og tidlig natt til tirsdag minkende vind, først i nordlige områder. Det vil også bli høye bølger langs kysten, signifikant bølgehøyde på 11-13 m. Maksimal bølgehøyde på 20-25 m. Mellom Lindesnes og Stad ventes høy vannstand i ettermiddag og i kveld, estimert til 60-85 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen.

- Det er meldt om ekstremt store bølger langs kysten. Hold avstand, disse er livsfarlige, er den klare oppfordringen Hovedredningssentralen for Sør-Norge har sendt ut på twitter.