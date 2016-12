- Kan ikke garantere at skolen står klar i 2019

Bør nye Eigerøy skole bygges på samme tomt som dagens skole? Det kan fort bli en aktuell problemstilling når rådmannen skal gjennomgå prosjektet på ny. Kommunestyret har tidligere vedtatt en plassering nordøst for dagens skole, men der er grunnforholdene svært krevende. FOTO: Erling Svensen

Et av alternativene når det skal legges en ny plan for skoleutbyggingen på Eigerøy, er å gå bort fra plasseringen nordøst for dagens skole. Det vil etter alt å dømme gi et langt rimeligere prosjekt.