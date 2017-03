Kritikk til Eigersunds forvaltning av kulturminner

Fortidsminneforeningen Rogaland kritiserer Eigersund kommune for å ha latt Klokkergården forfalle. – Vi lurer på hva kommunen vil kreve av sine innbyggere når en selv går fram på denne måten, påpeker Fortidsminneforeningen. FOTO: Erling Svensen

Fortidsminneforeningen i Rogaland mener at Eigersund kommune gjør lite for sine kulturminner. Kritikken kommer fram i et referat fra et møte på Klokkergården.