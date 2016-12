I ordførerens julekalender løftes én person fram hver dag. De nominerte er ikke rangert, men er plukket ut av en jury på bakgrunn av blant annet forslag fra publikum.

Her er begrunnelsen for valget av Jorunn Hadland:

- Har gjennom mange år bidratt som frivillig i Dalane turlag og Egersund Orienteringsklubb. Friluftslivets gleder har motivert Jorunn til å tilrettelegge for at andre skal oppleve naturen, samholdet og aktiviteten ved å være ute i skog og mark. Et langt frivillig engasjement er blitt en naturlig del av familien Hadland, og det er ikke få timer som nedlegges i året. Jorunn fremstår som et godt forbilde for andre.

De nominerte gjennom ordførerens julekalender var alle invitert til kommunestyrets julemiddag 19. desember. Der fikk de "heder og ære", diplom og en liten oppmerksomhet fra kommunen.