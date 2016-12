I ordførerens julekalender har én person blitt fram hver dag. De nominerte er ikke rangert, men er plukket ut av en jury på bakgrunn av blant annet forslag fra publikum.

Her er begrunnelsen for valget av Espen Egebakken, som i flere år har vært engasjert som trener og tilrettelegger for Eiger FK sitt HC-lag:

- Med sitt engasjement og sin væremåte har Espen bidratt til rekruttering av nye medlemmer og idrettsglede hos spillere og andre frivillige. Espen har tidligere også hatt andre frivillige treneroppgaver. Ikke bare trener Espen HC-laget, men han er også engasjert i å samle inn midler slik at laget kan delta på turneringer og ha andre sosiale aktiviteter. Eiger sitt HC lag er et godt eksempel på at idrett er for alle.

De nominerte gjennom ordførerens julekalender var alle invitert til kommunestyrets julemiddag 19. desember. Der fikk de "heder og ære", diplom og en liten oppmerksomhet fra kommunen.