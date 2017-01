Politiet har så langt varetektsfengslet tre litauere i forbindelse med innbruddene forskjellige steder på Jæren og i Stavanger de siste ukene. Ifølge Jærbladet har det vært 17 innbrudd på Jæren siden 18. desember.

Ønsker tips

Nå ber politiet i Eigersund om at folk må være ekstra oppmerksomme.

- Dersom publikum observerer folk som vandrer uten mål og mening i nabolaget eller andre steder, ønsker vi tips, sier Ingeborg Åbrekk, politiets vakthavende ved Eigersund politistasjon.

Det har særlig vært på ettermiddag og kveldstid at politiet har fått inn tips om personer som rekognoserer et område.

- Hvis publikum reagerer på en merkelig adferd på enkelte personer, så er det viktig at vi får beskjed. Så langt kan ting tyde på at dette skjer særlig på ettermiddag og om kvelden, sier Åbrekk.

Ikke meldt om innbrudd

Hun opplyser at det foreløpig ikke er meldt om noen innbrudd i Dalane, men at det er sannsynlig innbrudd også kan finne sted her i distriktet.

- Derfor ber vi folk om å være årvåkne. Vi ønsker å være føre var, uttaler Åbrekk.

De to første personene ble ifølge Aftenbladet fengslet onsdag. Det skjedde på bakgrunn av gode tips fra publikum samt funn på åstedet.