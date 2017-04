Må ut med 5,4 millioner etter tvist

REGRESS: En tvist om utrustning av en ny ringnottråler har endt i rettsapparatet. Z-Marine AS på Eigerøy leverte utstyr for 21,5 millioner kroner til skipet. Nå må bedriften ut med drøyt 5,4 millioner i forbindelse med et regresskrav etter et havari på det hydrauliske anlegget om bord. FOTO: Egil Mong

Z-Marine AS i Egersund er dømt til å betale en erstatning på 5,4 millioner av et samlet krav på 17,4 millioner kroner i forbindelse med leveranser til et tyrkisk verft.