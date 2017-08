Mannssangerne risikerer å måtte rive tilbygg

Flertallet i planteknisk utvalg vil ikke gi Egersunds Mandssangforening tillatelse til å la to brakker og et tilbygg (til høyre på bildet) til sangerlosjen i i Ludvig Feylings gate bli stående i to år til. Byggene har stått i vernesonen i Egersund sentrum siden 2015, uten å ha vært omsøkt før nå. FOTO: Erling Svensen

Flertallet i planteknisk utvalg vil ikke gi Egersunds Mandssangforening tillatelse til å beholde to brakker og et tilbygg til Sangerlosjen. Begrunnelsen er at byggene er satt opp ulovlig i vernesonen i sentrum.