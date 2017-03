Mener Thai Corner bør få skjenke

Her, i Lerviksbakken 2 i Egersund hvor det tidligere var frisørsalong, skal det snart åpnes ny restaurant. FOTO: Erling Svensen

Lerviksbakken AS har søkt om skjenkebevilling for restauranten Thai Corner, som snart skal åpne i Egersund sentrum. Rådmannen er positiv og mener at virksomheten bør få bevilling fra 28. mars og fram til 30. juni 2020.