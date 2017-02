Mobbeoffer får erstatning

ALVORLIG MOBBING: Eigersund kommune har erkjent ansvar for at en tidligere elev ved Lagård ungdomsskole (bildet) og Grøne Bråden skole ble utsatt for mobbing. Forholdet ligger noen år tilbake i tid. Elevene på dette illustrasjonsbildet har ikke noe med saken å gjøre. FOTO: Sylvie A. Skadberg