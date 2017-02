Navtor har tidoblet omsetningen på fire år

SER LYST PÅ FRAMTIDEN: Tor Andreas Svanes (til venstre) og Willy Zeiler ser lyst på framtiden for Navtor. Fra 2016 til 2017 budsjetteres det med en omsetningsvekst på 47 millioner kroner. Veksten 2016 bidro til at dette ble det første året med driftsoverskudd for selskapet. FOTO: Gunnar Kvassheim