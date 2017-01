Økte omsetningen fra 45 til 71 millioner

I 2015 omsatte Egersund Betongteknikk AS for 45 millioner kroner. Daglig leder Frank Emil Moen (t. v.) kan fortelle at fjoråret endte med en omsetning på i overkant av 71 millioner kroner. I 2017 skal bedriften blant annet levere elementer til Pelagia Egersund Seafood og Lagårdhallen. FOTO: Erling Svensen