Onsdag blir skuledag for alle

FAU-leiar Bjørn Bekkevold (t.v.) og elevrådsleiar Josef Thang Uk støttar rektor Dag Voigt sitt forslag om å prøva ut femdagarsveke for alle elevane på Bjerkreim skule neste år. Uttalen frå foreldra sin representant blei skriven etter at det blei halde foreldremøte i alle klassane i haust, fordi saka først var klar på eit seinare tidspunkt. I onsdagens kommunestyremøte blei forsøksordninga vedtatt. Mindretalet ville ha saka utsett fordi dei meinte at foreldra ikkje hadde fått koma godt nok til orde. FOTO: Keth Odland