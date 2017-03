Ønsker at flere skal få middag på døra

GOD GJENG: Sveinung Stapnes (fremst) er opptatt av at Eigersund kommunes hovedkjøkken skal være på tilbudssida. – Vi er her for brukerne og pasientene våre, sier han. Det er 9,25 årsverk tilknyttet kjøkkenet. Bak står lærling Ole André Dyrnes FOTO: Sylvie Assersen Skadberg