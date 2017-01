Optimisme tross vonde kutt

I går ble det kjent at Aker Solutions Egersund kutter inntil 100 årsverk. Hjørnesteinsbedriften står foran et utfordrende og vanskelig år, men både leder Svein Oskar Nuland (t.v.) og klubbleder Oddvar Hølland er overbevist om at bedriften skal bestå i mange år framover. – Vi har det tungt og vanskelig nå, men vi skal møte framtida godt posisjonerte og konkurransedyktige, sier Nuland. FOTO: Sylvie Assersen Skadberg