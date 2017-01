Øyner håp for ny dagligvarebutikk

TAR TID: Stian Skogen, eier av Spar-butikken på Eigerøy, har tro på at grunneierne og kommunen vil bli enige om en løsning for utbedring av kryssene mellom Hovlandsveien og Svanavågveien og Uførfjellveien. Men det vil ta tid å utarbeide og få godkjent detaljerte reguleringsplaner. Skogen ønsker å bygge ny dagligvarebutikk, men ser ikke at det kan skje før tidligst om et års tid. FOTO: Sylvie Assersen Skadberg