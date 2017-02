P-hus for sykler skal stå klart i mars

I området til høyre for Astrid Elisabeth Jørgensborg skal det snart settes opp et parkeringshus for sykler. Men også registrering i Falcks sykkelregister er et nyttig tiltak mot sykkeltjuverier, mener prosjektlederen for Sykkelbyen Egersund. I dag tilbys det gratis registrering i regi av Sykkelbyen. FOTO: Ingve Aalbu