Pelagia planlegger nå å bygge ny kai på Grønehaugen, slik at fisken som landes og skipes ut ved Pelagia Egersund Seafood (til venstre på bildet) kan håndteres over privat kai. Det vil gjøre det mulig for fiskerigiganten å bryte med Eigersund næring og havn. Pelagia vil også i løpet av kort tid sanere deler av bygningene ved den nå nedlagte sildoljeoljefabrikken på Grønehaugen, signaliserer administrerende direktør Egil Magne Haugstad. FOTO: Egil Mong