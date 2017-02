Plass til å vokse i Gartnerveien

NYBYGG: Selskapet Hahå AS inviterer interesserte leietakere til selv å være med på utformingen av de planlagte næringslokalene i Gartnerveien 1 i Eigerøy Næringspark. Det planlegges et to etasjers kombinasjonsbygg med ei grunnflate på 750 kvadratmeter. FOTO: Sylvie Assersen Skadberg