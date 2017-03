Rekordoverskudd gir bonus for NorDan-ansatte

På den tradisjonelle juleavslutningen på NorDans fabrikk på Moi ble det bebudet at de ansatte ville få bonus. Denne uke ble beløpet klart. FOTO: Sylvie A. Skadberg

En bonus på 12.000 kroner per årsverk deles ut etter et år med rekordoverskudd for NorDan-konsernet.