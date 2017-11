Riksantikvaren ser verdi i hyttefeltet i Fiskarvik

Hyttefeltet i Fiskarvik på Eigerøy har kulturhistorisk verdi, mener Riksantikvaren og Fylkesrådmannen. Arkivbildet viser planteknisk utvalg sin befaring i området. FOTO: Erling Svensen

Riksantikvaren har ikke innsigelser mot planene for næringsområdet på Kaupanes - men de "vil nevne muligheten" for å bevare dagens hytteområde. Fylkesrådmannen bruker sterkere ord for bevaring.